Президент Ирана выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Франциска

«Папа Франциск, как лидер католиков, посвятил свою драгоценную жизнь распространению учения Христа (мир ему!), включая мир, справедливость, свободу, межрелигиозное взаимодействие и диалог, направленные на достижение мира, дружбы и глобальной безопасности», – отмечается в послании президента.

В другой части своего послания Пезешкиан обратил внимание на гуманистическую позицию Папы Франциска.

«Среди наиболее значимых аспектов его жизни и руководства — гуманистическая позиция в отношении анти-человеческих действий в мире, в частности чёткая позиция по осуждению геноцида, совершаемого израильским режимом в Газе, и призывы положить конец убийствам невинных палестинских женщин и детей», - говорится в тексте.