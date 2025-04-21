21 апр. 2025 г., 16:03
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Президент Ирана выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Франциска

21 апр. 2025 г., 16:03
??????? ID: 85810041
Президент Ирана выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Франциска

Тегеран, 21 апреля, ИРНА – Президент Ирана в официальном послании выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Франциска, лидера католиков всего мира.

«Папа Франциск, как лидер католиков, посвятил свою драгоценную жизнь распространению учения Христа (мир ему!), включая мир, справедливость, свободу, межрелигиозное взаимодействие и диалог, направленные на достижение мира, дружбы и глобальной безопасности», – отмечается в послании президента.

В другой части своего послания Пезешкиан обратил внимание на гуманистическую позицию Папы Франциска.

«Среди наиболее значимых аспектов его жизни и руководства — гуманистическая позиция в отношении анти-человеческих действий в мире, в частности чёткая позиция по осуждению геноцида, совершаемого израильским режимом в Газе, и призывы положить конец убийствам невинных палестинских женщин и детей», - говорится в тексте.

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