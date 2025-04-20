20 апр. 2025 г., 10:55
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Новости ID: 85808601
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При нападении боевиков «Изз ад-Дин аль-Кассам» на израильские войска погиб один военнослужащий, пятеро ранены

20 апр. 2025 г., 10:55
Новости ID: 85808601
При нападении боевиков «Изз ад-Дин аль-Кассам» на израильские войска погиб один военнослужащий, пятеро ранены

Тегеран, 20 апреля, ИРНА – В результате атаки бойцов бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) на израильские войска один военнослужащий погиб и пятеро получили ранения. Об этом сообщили СМИ.

Как передаёт радио Армии Израиля, эта уникальная военная операция бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» была проведена в районе Бейт-Ханун на севере сектора Газа.

В ходе данной операции были использованы миномёт и самодельное взрывное устройство для атаки на израильских военнослужащих.

Согласно первоначальному отчету израильской армии, боевики «Изз ад-Дин аль-Кассам» вышли через туннель в буферной зоне Бейт-Хануна и провели свою операцию. Ранее данный туннель подвергался проверке со стороны израильских военных.

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