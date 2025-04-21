Иран выразил готовность расширять трёхсторонние встречи с Китаем и Россией

Глава МИД Ирана в беседе с корреспондентом RT подчеркнул необходимость сотрудничества между Ираном, Китаем и Россией в нынешних мировых условиях.

«Уже некоторое время мы проводим трёхсторонние консультации с Россией и Китаем по иранской ядерной программе и провели несколько раундов встреч. Мы готовы продолжать эти обсуждения», - отметил он.

«Мы готовы расширить повестку наших обсуждений на другие темы», - подчеркнул министр.

Арагчи особо отметил, что скоординированные действия Ирана, Китая и России способны внести существенный вклад в укрепление международного мира и безопасности, и подтвердил серьёзную решимость Ирана в данном вопросе.

Отвечая на другой вопрос о перспективах российско-иранских отношений, министр иностранных дел Ирана заявил, что связи между Тегераном и Москвой никогда не были настолько близкими и прочными.

«Между двумя странами заключён Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который поднимает уровень наших отношений до стратегического», - добавил глава дипломатического ведомства Ирана.