Трамп: у нас были очень хорошие встречи с Ираном

В беседе с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что встречи с Ираном были «очень хорошими».

Первый раунд непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана состоялся 11 апреля в Маскате.

В субботу, 18 апреля, в Риме состоялся второй раунд непрямых консультаций между Ираном и США при посредничестве Омана, и стороны выразили оптимизм относительно продолжения переговоров. Было решено продолжить консультации в Омане.

Трамп также заявил, что в течение следующих трех дней объявит полные детали прогресса, достигнутого на мирных переговорах по Украине, добавив, что в этой области состоялись «очень хорошие» встречи.

«Надеюсь, это полезно! Если у вас есть другие вопросы или нужен перевод чего-то еще, не стесняйтесь спрашивать», - заключил он.