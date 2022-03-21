Новруз в Санандадже

Церемония встречи Нового иранского года прошла в Санандадже, Курдистан, спустя 2 года задержки из-за коронавируса.
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