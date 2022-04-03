Великобритания построить новые электростанции, чтобы не зависть энергетически от РФ

«Говоря об энергии, мы думаем, может быть, на 30 или даже 40 лет вперёд. К 2050 году мы будем жить в мире, где у Великобритании будет шесть или семь атомных электростанций», - заявил министр в интервью газете Daily Telegraph, отметив, что такое не может произойти в ближайшие два года, однако «это определенно то, к чему можем стремиться».

Квартенг также сообщил, что на атомные электростанции может приходиться до 20 процентов от всего количества производства электроэнергии в стране.

Авторами инициативы выступили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр энергетики страны Кваси Квартенг.

По данным Telegraph, на сегодняшний день правительство Великобритании обязалось выделить финансирование для строительства одной крупной атомной электростанции, должна быть запущена в эксплуатацию к новым парламентским выборам, назначенным на 2024 год.