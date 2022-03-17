Великобритания сообщила о развёртывании системы противовоздушной обороны в Польше

«Мы размещаем в Польше систему средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 солдат, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства", - сказал Уоллес после встречи со своим польским коллегой Мариушем Блащаком в Варшаве.

Британский министр уточнил, что Sky Sabre - "это самая современная система средней дальности, которая может попасть в цель размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука". "Эту систему мы с Польшей будем вместе развивать в будущем", - добавил он.

Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в конце 2021 года. Новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. По имеющимся данным, Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно, которые способны уничтожать истребители, дроны и бомбы с лазерным наведением.

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