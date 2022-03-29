Ирак получил освобождение США на 120 дней от импорта топлива из Ирана

Администрация США возобновила освобождение от санкций в отношении Ирака для участия в финансовых операциях, связанных с импортом электроэнергии из Ирана.

Первое освобождение было предоставлено администрацией Байдена 31 марта 2021 года.

В соответствии с новым освобождением, предоставленным администрацией Джо Байдена, Ирак сможет продолжать импортировать электроэнергию и газ из Ирана в течение четырех месяцев, с начала апреля до начала августа.

Это освобождение является самым длительным из предыдущих исключений.