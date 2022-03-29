29 мар. 2022 г., 08:17
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Ирак получил освобождение США на 120 дней от импорта топлива из Ирана

Ирак получил освобождение США на 120 дней от импорта топлива из Ирана

Тегеран, 29 марта, ИРНА - Представитель Министерства иностранных дел Ирака сообщил Iraq oil report, что Соединенные Штаты предоставили 120-дневное освобождение, позволяющее Ираку оплачивать импорт электроэнергии из Ирана.

Администрация США возобновила освобождение от санкций в отношении Ирака для участия в финансовых операциях, связанных с импортом электроэнергии из Ирана.

Первое освобождение было предоставлено администрацией Байдена 31 марта 2021 года.

В соответствии с новым освобождением, предоставленным администрацией Джо Байдена, Ирак сможет продолжать импортировать электроэнергию и газ из Ирана в течение четырех месяцев, с начала апреля до начала августа.

Это освобождение является самым длительным из предыдущих исключений.

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