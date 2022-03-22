В Ираке обнаружили массовое захоронение из 143 тела

По информации телеканала Al Sumaria управление гражданской обороны при Министерстве внутренних дел Ирака обнаружило в районе Аль-Рифаи в Мосуле, отвоеванном у террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ) массовое захоронение из 143 тела.

По оценкам ООН, от 6 тыс. до 12 тыс. человек были убиты в массовых захоронениях в Ираке боевиками ИГИЛ.

Боевики ДАИШ удерживали город Мусл с 2014 года и потеряли его в 2017 году.

В 2017 году, после трех лет борьбы, Ирак объявил о победе над террористической группировкой ДАИШ. Однако остатки этой террористической группировки все еще действуют в некоторых районах различных иракских провинций, включая Найнаву, Диялу, Салах-эд-Дин и аль-Анбар.