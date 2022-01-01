1 янв. 2022 г., 16:42
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Совет муфтиев России: Генерал Сулеймани — герой всего исламского мира

Совет муфтиев России: Генерал Сулеймани — герой всего исламского мира

Москва, 1 января. ИРНА — Бывший командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани является не только фигурой, принадлежащей Ирану, но и героем всего исламского мира, заявил в интервью ИРНА председатель, главный муфтий Духовного управления мусульман Азиатской части России, Сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Аширов.

Нафигулла Аширов сказал, что генерал Сулеймани приобрел широкую популярность по всему миру благодаря своей борьбе с террористической группировкой Даиш (ИГИЛ).

Сопредседатель Совета муфтиев России добавил, что не только Иран, но и весь мусульманский мир гордятся Сулеймани.

По его словам, США совершили бесчеловечное преступление против исламского мира, убив Сулеймани и заместителя командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандеса.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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