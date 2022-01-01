Совет муфтиев России: Генерал Сулеймани — герой всего исламского мира

Нафигулла Аширов сказал, что генерал Сулеймани приобрел широкую популярность по всему миру благодаря своей борьбе с террористической группировкой Даиш (ИГИЛ).

Сопредседатель Совета муфтиев России добавил, что не только Иран, но и весь мусульманский мир гордятся Сулеймани.

По его словам, США совершили бесчеловечное преступление против исламского мира, убив Сулеймани и заместителя командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандеса.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.