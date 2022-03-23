23 мар. 2022 г., 12:27
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Китай изолировал город с населением 9 млн человек из-за крупнейшей вспышки COVID-19

Китай изолировал город с населением 9 млн человек из-за крупнейшей вспышки COVID-19

Тегеран, 23 марта, ИРНА - Власти Китая в пятницу, 11 марта, закрыли северо-восточный город Чанчунь с населением в девять миллионов человек, поскольку на этой неделе впервые с начала пандемии, число ежедневных случаев заболевания COVID-19 превысило 1000. Об этом сообщает немецкое информагентство Aussiedlerbote.

Китай изолировал город с населением 9 млн человек. Жителям Чанчуня, столицы провинции Цзилинь, приказано оставаться дома, а все предприятия и магазины, не являющиеся основными, закрыты, сообщили в пятницу государственные СМИ. Школы будут закрыты, а все транспортные услуги приостановлены на неопределенный срок.

Одному человеку из каждого домохозяйства будет разрешено выходить раз в два дня, чтобы купить продукты, поскольку город проходит запланированные три раунда массового тестирования.

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