Китай изолировал город с населением 9 млн человек из-за крупнейшей вспышки COVID-19

Китай изолировал город с населением 9 млн человек. Жителям Чанчуня, столицы провинции Цзилинь, приказано оставаться дома, а все предприятия и магазины, не являющиеся основными, закрыты, сообщили в пятницу государственные СМИ. Школы будут закрыты, а все транспортные услуги приостановлены на неопределенный срок.

Одному человеку из каждого домохозяйства будет разрешено выходить раз в два дня, чтобы купить продукты, поскольку город проходит запланированные три раунда массового тестирования.

Twitter: @irnarussian

Telegram: IRNA на русском