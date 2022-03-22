В Китае прокомментировали санкции США против китайских чиновников

"Власти КНР считают США главным нарушителем прав человека в мире, который, в частности, дискриминирует людей по расовому признаку", сказал дипломат.

"Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ", сказал Вэньбинь на брифинге.

22 марта, Госдепартамент США анонсировал визовые ограничения против нескольких китайских чиновников. Вашингтон обвинил их в нарушении прав человека и репрессиях в отношении религиозных и этнических меньшинств в самом Китае и за его пределами.



