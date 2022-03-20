Вице-президент Ирана призывала женщин внести свой вклад в предотвращение последствий войны, санкций

Хазали заявила об этом на встрече в Нью-Йорке с группой женщин города, которые активно занимаются миролюбивой деятельностью.

Она сказала, что женщины должны быть более сплоченными в защите окружающей среды, борьбе с коррупцией, создании мира и предотвращении последствий войны и санкций.

Отметив, что санкции негативно сказались на положении женщин и детей, чиновник заявила, что те, кто вводит санкции, находятся у власти и не позволяют услышать голос противостоящих стран.

Она сказала, что «голос народа, который вы представляете, обязательно будет услышан больше».

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