Вице-президент Ирана провела встречу с американскими мусульманками

Встреча состоялась в пятницу на полях 66-й сессии Комиссии ООН по положению женщин в Нью-Йорке.

Во время встречи, она назвала молодежи, отношения между парами и отношения между родителями самыми серьезными вредами нынешнего века, заявив, что нездоровая атмосфера социальных сетей и пропагандистские войны врага против мусульманских семей сыграли свою роль в создание этих проблем. "Противостояние этому подходу требует взаимодействия и синергии", сказала она.

66-я сессия Комиссии ООН по положению женщин проходит с 14-го по 25-е марта в Нью-Йорке. Мероприятие посвящено достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек в контексте политики и программы в области изменения климата, окружающей среды и снижения риска бедствий.