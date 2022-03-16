Вице-президент Ирана по делам женщин провела встречу с казахской коллегой

Встреча состоялась на полях 66-й сессии Комиссии ООН по положению женщин в Нью-Йорке.

Во время переговоров, Хазали проинформировала председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК о мерах, принимаемых Исламской Республикой Иран по расширению прав и возможностей женщин, особенно возглавляемые женщинами домашние хозяйства, и борьбе с детским трудом.

Она также подчеркнула статус семьи в социальной структуре Ирана отметив, что правительство разработало план по сокращению разводов среди молодых пар.

Лаззат Рамазанова приветствовала обмен опытом по вопросам женщин и семьи между двумя странами.

66-й сессия Комиссии ООН по положению женщин проходит с 14-го по 25-е марта в Нью-Йорке.