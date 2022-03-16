16 мар. 2022 г., 10:45
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Вице-президент Ирана предупредила о негативных последствиях санкций для женщин и детей

Вице-президент Ирана предупредила о негативных последствиях санкций для женщин и детей

Тегеран, 16 марта. ИРНА — Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Энсие Хазали предупредила о негативных последствиях санкций особенно для женщин и детей в странах, которые находятся под санкциями.

Выступая на заседании министерского круглого стола в рамках 66-й сессии Комиссии ООН по положению женщин Хазали заявила, что уже пришло время, чтобы международное сообщество более подробно узнало о негативных последствиях санкций, в частности для женщин и детей в странах, находящихся под санкциями.

По ее словам, подобные заседания проводятся для достижения полного равенства мужчин и женщин. "Если женщины страдают от давления войны, террора и стихийных бедствий, относится ли к ним одинаково международное сообщество и СМИ, или цвет кожи, раса и география, и одним словом, политическая власть ставит под угрозу любое равенство?", указала она.

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