Вице-президент Ирана предупредила о негативных последствиях санкций для женщин и детей

Выступая на заседании министерского круглого стола в рамках 66-й сессии Комиссии ООН по положению женщин Хазали заявила, что уже пришло время, чтобы международное сообщество более подробно узнало о негативных последствиях санкций, в частности для женщин и детей в странах, находящихся под санкциями.

По ее словам, подобные заседания проводятся для достижения полного равенства мужчин и женщин. "Если женщины страдают от давления войны, террора и стихийных бедствий, относится ли к ним одинаково международное сообщество и СМИ, или цвет кожи, раса и география, и одним словом, политическая власть ставит под угрозу любое равенство?", указала она.