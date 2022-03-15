Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи встретилась с министром социального развития Омана

15 марта в кулуарах 66-й сессий Комиссии по положению женщин в Нью-Йорке Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Энсие Хазали и министр социального развития Омана Лейла Аль-Наджар провели встречу и обсудили совместное и двустороннее сотрудничество в области женщин и семьи.

66-я сессия Комиссии по положению женщин проходит с 14 по 25 марта в Нью-Йорке.

14 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась 66-я сессия Комиссии ООН по положению женщин. Главная тема повестки дня – обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек в контексте политики и программ в области изменения климата, окружающей среды и уменьшения опасности бедствий.

Делегацию Ирана возглавляет вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Энсие Хазали.

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