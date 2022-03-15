Иран и Италия обсудили положение женщин в условиях бедствий

Стороны встретились на полях 66-й сессии Комиссии по положению женщин в Нью-Йорке.

Хазали на этой встрече заявила, что иранские женщины были среди тех, кто вполне мог бы помочь уязвимым слоям общества в критических условиях.

Она указала на усилия женщин в условиях пандемии Covid-19, когда они помогали и поддерживали пациентов.

66-я сессия Комиссии по положению женщин проходит с 14 по 25 марта в Нью-Йорке.

14 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась 66-я сессия Комиссии ООН по положению женщин. Главная тема повестки дня – обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек в контексте политики и программ в области изменения климата, окружающей среды и уменьшения опасности бедствий.

Делегацию Ирана возглавила вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Энсие Хазали.