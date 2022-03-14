Иран предлагал создать женскую комиссию в Азиатской конфедерации бильярда

Она заявила, что иранские снукеристки присутствовали в чемпионате Азии и мира, которые прошли 1-6 марта в Дохе. Иранские женщины также завоевали медали на этих турнирах.

«В кулуарах данных соревнованиях, мы предлагали международной федерации бильярда создать женскую комиссию в Азиатской конфедерации. Так как лучшие снукеристы среди женщин находятся в Азии», отметила она.