14 мар. 2022 г., 15:30
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Иран предлагал создать женскую комиссию в Азиатской конфедерации бильярда

Иран предлагал создать женскую комиссию в Азиатской конфедерации бильярда

Тегеран, 14 марта, ИРНА – Иран предлагал создать женскую комиссию в Азиатской конфедерации бильярда (ACBC). Об этом сообщил руководитель женской комиссии иранской федерации бильярда Сомайе Мусави в понедельник.

Она заявила, что иранские снукеристки присутствовали в чемпионате Азии и мира, которые прошли 1-6 марта в Дохе. Иранские женщины также завоевали медали на этих турнирах.
«В кулуарах данных соревнованиях, мы предлагали международной федерации бильярда создать женскую комиссию в Азиатской конфедерации. Так как лучшие снукеристы среди женщин находятся в Азии», отметила она.

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