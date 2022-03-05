Иранец вышел в полуфинал чемпионата Уэльса по снукеру

На Открытом чемпионате Уэльса по снукеру определились все полуфинальные пары. В полуфинал турнира пробились Хоссейн Вафаи, Джадд Трамп; Джо Перри и Джек Лисовски.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Хоссейн Вафаи — Джадд Трамп
Джо Перри — Джек Лисовски.
В четвертьфинале, где матчи состояли из девяти фреймов, иранец обыграл Анда Чжану со счетом 5:4, Джадд Трамп победил Нила Робертсона, Джо Перри одержал победу над Риком Уолденом, а Джек Лисовски выбил из турнира Аллистера Картера.
Из всех участников полуфиналов самый высокий рейтинг у Трампа. Он в рейтинге сезона находится на третьем месте, уступая лишь Ронни О’Салливану и Марку Селби.
Вафаи в этом турнире также обыграл Робби Уильямса (4:3), Джека Джонса (4:0) и Райана Дэя (4:3).
Соревнования проходят в Уэльсе с 28 февраля по 6 марта. Призовой фонд турнира превышает £ 400 000. Победитель соревнований получит £ 60 000.
Тегеран, 5 марта, ИРНА – Иранский снукерист Хоссейн Вафаи вышел в полуфинал, одержав победу над китайским соперникам в матче 1/4 финала на Открытом чемпионате Уэльса по снукеру.
На Открытом чемпионате Уэльса по снукеру определились все полуфинальные пары. В полуфинал турнира пробились Хоссейн Вафаи, Джадд Трамп; Джо Перри и Джек Лисовски.
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