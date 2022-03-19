В Израиле обеспокоены третьей палестинской интифады 

"Мы готовимся ко дню, когда ситуация перевернется и начнется третья интифада, поэтому месяц назад мы провели учения по подготовке к такому событию", сказал чиновник в территориальной бригады «Биньямин» израильской армии в беседе израильских СМИ.

По словам военного чиновника, имя которого не называется в ходе столкновений, которые произошли несколько месяцев назад между израилскими силами и жителями лагеря палестинских беженцев Каландия 12 израильских солдат получили ранения и были госпитализированы.

Он добавил, что группа из 40 израильских солдат ворвалась в лагерь, чтобы арестовать молодого палестинца, но установить его личность и арестовать его стало сложнее из-за отсутствия сотрудничества со стороны жителей лагеря.