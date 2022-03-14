14 мар. 2022 г., 19:36
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The Washington Post: при обстреле Эрбиля целью были объекты Моссада

The Washington Post: при обстреле Эрбиля целью были объекты Моссада

Тегеран, 14 марта. ИРНА — Американская газета «The Washington Post» ссылаясь на разговор официального лица США с его иракским коллегой, сообщил, что целью обстрела Эрбиля в иракском Курдистане были дома, в которых предположительно находились агенты «Моссада».

"Целью, по-видимому, был дом, используемый Моссадом, который, предположительно, использовался для атаки беспилотника на Иран. КСИР взял на себя ответственность", написала в своем Twitter Корреспондент «The Washington Post» в Бейруте.

The Washington Post: при обстреле Эрбиля целью были объекты Моссада

По информации американской газеты, Иран взял ответственность за ракетный обстрел в Эрбиле.

Как пишет «The Washington Post» было запущено по столице северного Иракского Курдистана городу Эрбиль, по разным данным, 12-14 крылатых ракет. Ракетный удар связан с убийством двух офицеров Корпуса стражей исламской революции в Сирии в результате израильского авиаудара по Дамаску.

В воскресенье, 13 марта, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что «стратегический центр заговоров сионистов» был подвержен мощному ракетному обстрелу. КСИР в своем заявлении назвал ракетный удар ответом на "недавние преступления Израиля".

Twitter: @irnarussian
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