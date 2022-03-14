Большинство баз США является центрами разведки Моссада, считает лидер организации «Бадр»

"Рядом с большинством американских баз в Ираке израильские центры разведки", указал он, добавив, что иракское правительство несет ответственность за происходящее в настоящее время из-за игнорирования присутствия сионистских центров вблизи баз США.

Утром в воскресенье, 13 марта, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что «стратегический центр заговоров сионистов» был подвержен мощному ракетному обстрелу. КСИР в своем заявлении назвал ракетный удар ответом на "недавние преступления Израиля".

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