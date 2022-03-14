14 мар. 2022 г., 19:54
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Большинство баз США является центрами разведки Моссада, считает лидер организации «Бадр»

Большинство баз США является центрами разведки Моссада, считает лидер организации «Бадр»

Тегеран, 14 марта. ИРНА — Лидер иракской организации «Бадр» Мухаммед аль-Махди Баяти в понедельник сообщил о расширении центров разведки сионистского режима в Ираке, добавив, что все эти израильские шпионские центры расположены вблизи военных баз США по всему Ираку.

"Рядом с большинством американских баз в Ираке израильские центры разведки", указал он, добавив, что иракское правительство несет ответственность за происходящее в настоящее время из-за игнорирования присутствия сионистских центров вблизи баз США.

Утром в воскресенье, 13 марта, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что «стратегический центр заговоров сионистов» был подвержен мощному ракетному обстрелу. КСИР в своем заявлении назвал ракетный удар ответом на "недавние преступления Израиля".

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