Германия: проект окончательного соглашения о ядерной сделке готов

По словам дипломата, сейчас время принятие политических решений в столицах стран членов ядерной сделки.

Ранее Associated Press прокомментировало пресс-секретаря американского Госдепа Неда Прайса, который сказал, что «мы близки к возможному соглашению, но мы еще не достигли этой стадии».

Как пишет Associated Press, с продолжением войны на Украине, дипломаты, несмотря на конфликты между Россией и Украиной пытаются продолжать переговоры и предполагается, что они на завершающей стадии.

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