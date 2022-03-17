17 мар. 2022 г., 22:00
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Германия: проект окончательного соглашения о ядерной сделке готов

Германия: проект окончательного соглашения о ядерной сделке готов

Тегеран, 17 марта, ИРНА – Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что проект окончательного соглашения о ядерной сделке готов и выразил надежду на завершение этой стадии.

По словам дипломата, сейчас время принятие политических решений в столицах стран членов ядерной сделки.

Ранее Associated Press прокомментировало пресс-секретаря американского Госдепа Неда Прайса, который сказал, что «мы близки к возможному соглашению, но мы еще не достигли этой стадии».

Как пишет Associated Press, с продолжением войны на Украине, дипломаты, несмотря на конфликты между Россией и Украиной пытаются продолжать переговоры и предполагается, что они на завершающей стадии.

Twitter: @irnarussian
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