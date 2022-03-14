14 мар. 2022 г., 23:00
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Главы МИД Ирана и Омана провели телефонный разговор

Главы МИД Ирана и Омана провели телефонный разговор

Тегеран, 14 марта. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Омана Хосейн Амир Абдоллахиян и Бадр Аль-Бусаиди обсудили в понедельник по телефону актуальные вопросы двустороннего ирано-оманского сотрудничества.

"Глава МИД Ирана обсудил с оманским коллегой обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

Министры иностранных дел Ирана и Омана обсудили актуальные вопросы  двусторонной и региональной повестки, в том числе события на Украине.
Иранский министр заявил, что переговорный процесс в Вене не остановлен, отметив, что по согласованию с координатором ЕС Энрике Моря в ходе переговоров сделан небольшой перерыв. "Главный переговорщик Ирана (Али Багери Кани) продолжает работать над достижением хорошего, сильного и надежного соглашения. Решение оставшихся вопросов, которые находятся среди наших красных линий, связано с волей американской стороны", отметил Амир Абдоллахиян.

Ранее в субботу глава иранского МИД провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Катара  Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

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