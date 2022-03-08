В Маскате состоялись ирано-оманские переговоры по морской безопасности

Тегеран, 14 марта, ИРНА – Иран будет участвовать в переговорах в Вене до тех пор, пока не добьется «сильной сделки», отвечающей всем законным и логическим требованиям. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани в понедельник.