В Маскате состоялись ирано-оманские переговоры по морской безопасности

Как сообщает газета «Оман», в ходе переговоров были обсуждены вопросы сотрудничества и координации в области морской безопасности между Ираном и Оманом.
Иранскую делегацию на переговорах возглавил замглавы пограничных сил полиции Исламской Республики Иран Хасан Каргар, а оманскую делегацию — командующий береговой охраной Омана Али бин Саиф аль-Мукбели.
Военно-морские силы, полиция и береговая охрана Ирана и Омана ежегодно проводят совместные военно-морские учения по охране морских границ.
Тегеран, 8 марта. ИРНА — В Маскате прошли третьи переговоры командиров береговой охраны Омана и Ирана по вопросам морской безопасности.
Как сообщает газета «Оман», в ходе переговоров были обсуждены вопросы сотрудничества и координации в области морской безопасности между Ираном и Оманом.
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