Общество Красного Полумесяца Ирана поделится опытом на конференции ООН по изменению климата

Конференция ООН по изменению климата COP27 пройдет в городе Шарм-эль-Шейхе в ноябре 2022 г.

«Министр социальной солидарности Египта, который готовится принять конференцию ООН по изменению климата 2022 года в порту Шарм-эль-Шейха, предлагал генеральному директору Общества Красного Полумесяца Ирана поделиться опытом в областях реагирования и предотвращения засухи и наводнений, связанных с изменением климата, в качестве практических и региональных решений с лидерами стран мира», заявил генеральный директор международных операций и гуманитарных программ иранского общество Красного Полумесяца Хасан Эсфандиар.

С 2010 года общество Красного Полумесяца Ирана начало свои усилия по борьбе с наводнениями в пострадавших от засухи районах и постепенно попыталось привлечь международную помощь за счет средств Фонда чрезвычайной помощи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, чтобы предотвратить ущербу от изменения климата.