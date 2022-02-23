Необходимость защиты Гирканских лесов в глобальной окружающей среде

Гирканские леса составляют около 7% территории Ирана. При этом они имеют богатейшую растительность. В этих лесах можно найти более 3200 видов растений и 44% известных в Иране сосудистых растений. Большинство деревьев в этих лесах широколиственные, адаптированные к влажному климату этого региона.

Гирканские леса образуют уникальный лесной массив протяженностью 850 км вдоль южного побережья Каспийского моря. История этих широколиственных лесов насчитывает от 25 до 50 млн лет, когда они покрывали большую часть этого региона.

5 июля 2019 года на проходившей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО принято решение включить в Список всемирного наследия иранскую часть Гирканских лесов.

Эти древние леса распространены по пяти провинциям Ирана, включая наиболее важные достопримечательности в этих лесных районах, такие как Национальный парк Голестан, Леса «облако Шахруд», Охраняемая территория «Джахан намо», Охраняемая территория «Була».

Этот зеленый пояс на севере Ирана считается одним из самых уникальных природных ресурсов в мире, который оказывает большое влияние на производство кислорода. Гирканские леса благодаря богатым водным и почвенным ресурсам в мире является одним из самых ценных районов.

В 1930-х годах, когда в стране было 18 миллионов га леса, общая площадь Гирканских лесов составляла 3,5 миллиона га, но сегодня площадь гирканских лесов сократилась примерно до 1,6–1,85 миллиона га. Это означает, что половина этих лесов уже уничтожены за последние 6 десятилетия. В эти дни всего 12 млн га лесов существуют в стране.



Гирканские леса сталкиваются со многими проблемами и вызовами, включая изменение климата, пожары, незаконный сбор урожая и другой лесной продукции, распространение вредителей и болезней растений, безответственный туризм, усиление обезлесения в некоторых лесных деревнях и некоторые туристические или промышленные проекты в этих лесах или рядом с ними.

Преподаватель университета сельскохозяйственных наук и природных ресурсов в Горгане Мохаммад Ваэз Мусави назвал Тис Ягодный, Самшит вечнозелёный и Вяз шершавый основными видами, находящимися под угрозой.

По его словам, защита оставшихся популяций этого исчезающего вида требует серьезной воли ответственных учреждений, принятия эффективных мер по укреплению экономики лесных жителей и выделения достаточных средств со стороны государства.

Правительство Ирана в настоящее время предприняло распространенные программы по защите Гирканских лесов. Выполняются планы по борьбе с лесными болезнями и вредителями, выявлены очаги болезней на этих участках и продолжается борьба с ними физическими и биологическими мерами.