Иран в климатическом саммите в Глазго предупредил о бесчеловечных действиях США

Он на встрече с представителями международных организаций на полях климатического саммита в Глазго предупредил о том, что человечные дела взяты в заложники принудительными действиями некоторых стран.

"Когда речь идет о международном сотрудничестве, к сожалению моя страна сталкивается с препятствием под названием "экономический терроризм". Почему принудительные действия конкретных стран против нашей страны не только навязывают страдания нашему народу, но и ослабляют мировые усилия для борьбы с изменением климата", отметил он на 26-м климатическом саммите в Глазго.

Он подчеркнул, что это длинная печальная история того, как человечные дела взяты в заложники принудительными действиями некоторых стран.

Саладжеге в понедельник 1 ноября прибыл в Глазго для участия в климатическом саммите. Он провел встречу с главами делегаций стран-участниц саммита и исполнительным директором и председателем Глобального экологического фонда Карлосом Мануэлем Родригесом.

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