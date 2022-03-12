Флаг Незами был поднят над посольствами Ирана по всему миру

По его словам, с 6-го марта по всему Ирану проходят мероприятия по случаю Дня памяти известного иранского поэта Незами Ганджави.

Абу Мохаммад Ильяс ибн Юсуф, известный под псевдонимом Незами Ганджави — классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе, привнесший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль.

В 2022 году исполняется 881 год со дня рождения великого иранского поэта и мыслителя Незами Ганджави. 12 марта в иранском календаре обозначен день Незами Ганджави.

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