12 мар. 2022 г., 11:47
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Флаг Незами был поднят над посольствами Ирана по всему миру

Флаг Незами был поднят над посольствами Ирана по всему миру

Тегеран, 12 марта. ИРНА — Глава штаба поминовения известного иранского поэта Незами Ганджави Махмуд Шалуи сообщил, что над зданиями дипломатических ведомств Ирана по всему миру был поднят флаг Незами.

По его словам, с 6-го марта по всему Ирану проходят мероприятия по случаю Дня памяти известного иранского поэта Незами Ганджави.
Абу Мохаммад Ильяс ибн Юсуф, известный под псевдонимом Незами Ганджави — классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе, привнесший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль.
В 2022 году исполняется 881 год со дня рождения великого иранского поэта и мыслителя Незами Ганджави. 12 марта в иранском календаре обозначен день Незами Ганджави.

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