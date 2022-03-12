12 мар. 2022 г., 11:03
Journalist ID: 2177
News Code: 84680467
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Видеомэппинг в честь великого иранского поэта Незами

На башне Азади в иранской столице показали видеомэппинг в честь великого иранского поэта Незами.

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