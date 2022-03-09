Иранский поэт Незами считал страну бьющимся сердцем мира: писатель

В интервью ИРНА в среду Гударзи сказал, что персидский поэт XII века Незами Гянджеви жил в период, когда персидская литература оставила позади поэтический кульминационный момент, подобный Фирдоуси.

По словам Гударзи, если Фирдоуси — величайший серьезный рассказчик персидской литературы, то Незами — второй, если не равный ему.

«Незами отличается от Фирдоуси тем, что стихи первого лиричны, уходят корнями в теософию и настолько сильны, что в его произведениях нельзя найти ни одного слабого двустишия», -, отмечает специалист по персидской литературе.

В своей поэзии, отметил Гударзи, Незами сравнивает Иран с сердцем мира, и его любовные истории происходили в этом сердце.

Он назвал утверждения, которые направлены на то, чтобы связать Незами с определенной национальностью, «смехотворными», подчеркнув, как можно утверждать, что Незами не иранский поэт, хотя он сочинил такие стихи на персидском языке.

Писатель призвал придавать большее значение деятелям персидской литературы и переводить стихотворные рассказы Незами в фильмы и сериалы, чтобы другие страны не могли приписывать себе эти деятели.

21-й день месяца Эсфанд в официальном календаре Ирана, 9 марта, обозначен как день Незами Гянджеви.