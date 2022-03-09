Зарубежные страны поприветствовали фестиваль короткометражных фильмов и фото студентов «Омид»

Абдольхосейн Калантари, после истечения срока подачи работ на 11-й Международный фестиваль короткометражных фильмов и фотографий студентов «Омид», объявил количество работ, и добавил: «В секретариат фестиваля отправлено более 6 257 работ, претендующих на участие в секциях национального кино, международного кино, неопубликованного сценария, национальной фотографии и международной фотографии».

По его словам, из поступивших работ в секретариат фестиваля поступило 350 работ в секции национального кино, 1117 работ в секции международного кино, 260 незаконченных сценариев, 1927 работ в секции национального фото и 2603 работы в секции международного фото.

Что касается стран, участвующих в фестивале, Калантари сказал: «из 92 стран подали заявку на участие в международной секции 11-го фестиваля Омид, и большинство работ были из Индии, Турции, США, Бразилии и России соответственно».