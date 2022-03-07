Второй приз за лучший фильм Филиппинского кинофестиваля достался иранскому фильму

«к вечеру в Заферание» режиссера Мохаммада Астима получил второй приз за лучший фильм на Международном кинофестивале ПАМБУДЖАН (2021) в секции художественных фильмов.

«к вечеру в Заферание» — это шокирующая социальная мелодрама о наркозависимости на севере Тегерана, все сцены которой снимаются последовательно и ночью.

7-й Международный кинофестиваль Памбуджана прошел 21 января в Памбуджане, Филиппины, в секции короткометражных и художественных фильмов, художественных, документальных фильмов. Основная цель кинофестиваля – оценить творческие фильмы независимых азиатских кинематографистов.