7 мар. 2022 г., 20:03
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Второй приз за лучший фильм Филиппинского кинофестиваля достался иранскому фильму

Второй приз за лучший фильм Филиппинского кинофестиваля достался иранскому фильму

Тегеран, 7 марта, ИРНА - Фильм «к вечеру в Заферание» режиссера Мохаммада Астима получил второй приз за лучший фильм в секции художественных фильмов на Международном кинофестивале в Памбуджане на Филиппинах.

«к вечеру в Заферание»  режиссера Мохаммада Астима получил второй приз за лучший фильм на Международном кинофестивале ПАМБУДЖАН (2021) в секции художественных фильмов.

«к вечеру в Заферание»  — это шокирующая социальная мелодрама о наркозависимости на севере Тегерана, все сцены которой снимаются последовательно и ночью.

7-й Международный кинофестиваль Памбуджана прошел 21 января в Памбуджане, Филиппины, в секции короткометражных и художественных фильмов, художественных, документальных фильмов. Основная цель кинофестиваля – оценить творческие фильмы независимых азиатских кинематографистов.

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