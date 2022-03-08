Фильм иранского режиссера покажут в Швеции

«Волчонок яблочной долины» — это история Ашу, 11-летнего мальчика, отец которого является беглым убийцей. Чтобы спасти свою жизнь от угрозы со стороны племени и семьи жертвы, он вынужден покинуть свою деревню и отправиться в приключенческое путешествие, переодевшись девушкой. В конце путешествия он узнает новые факты о своей матери, которой ему сказали, что она умерла. Он также осознает невиновность своего отца.

Международный фестиваль кино для детей и молодёжи в Мальмё является важнейшим кинофорумом фильмов для детей и молодежи в скандинавских странах. В течение шести дней во время показов и днем и ночью представляются около ста фильмов, многие из которых, возможно, никогда не были показаны вне этого фестиваля.

39-й Международный кинофестиваль «BUFF Filmfestival» пройдет с 19-го по 25-е марта в городе Мальмё.