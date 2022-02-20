20 февр. 2022 г., 13:10
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Иранский фильм покажут на американском кинофестивале SXSW

Иранский фильм покажут на американском кинофестивале SXSW

Тегеран, 20 февраля, ИРНА – Иранскую ленту «Саранча» покажут на американском кинофестивале South by Southwest (SXSW).

Фильм иранского режиссера Фаезе Азизхани вошел в программу SXSW, который в этом году 11-20 марта пройдет в Техасе.
Саранча рассказывает о жизни иранской девушки «Хание», которая является неудачной писательницей и любителем кино.
South by Southwest (SXSW) — ежегодное мероприятие, включающее в себя ряд музыкальных, кино- и медиафестивалей и конференций, проходящее в середине марта в США, в городе Остине, штат Техас. Фестиваль проводится с 1987 года. В последние годы продолжительность мероприятия составляет 10 дней.
Фестиваль проводится компанией SXSW Inc., которая планирует и проводит конференции, выставки, фестивали и прочие мероприятия. В дополнение к трём основным фестивалям, компания управляет тремя другими крупными конференциями. Две из них проходят в Остине: SXSWedu, конференция по инновациям в образовании, SXSW Eco, конференция по проблемам окружающей среды. Еще одна конференция проводится в Лас-Вегасе — SXSW V2V фокусируется на инновационных стартапах

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