Иранский фильм получил награду на Международном кинофестивале в Ирландии

«Прощай, Олимпиада» режиссера Моджтабы оурбахша получил серебряную награду в категории «лучший фильм» на 5-й Международном кинофестивале "Sandbar International Film Awards" в Ирландии.

Кинофестиваль "Sandbar International Film Awards" — это международное мероприятие независимого кино, которое проводится в Северной Ирландии. Фестиваль стремится выбрать кинематографистов, которые демонстрируют серьезность и креативность в своей работе.

Короткометражный фильм «Прощай, Олимпиада» был показан на многочисленных международных фестивалях, в том числе в США, Китае, Канаде, Италии, Португалии и Венгрии, и завоевал различные награды.

фильм рассказывает историю иранской гребчихи, которая сталкивается со многими проблемами на пути к Олимпийским играм.