Иранский короткометражный фильм вошел в программу "Bizarrya Short Film Festival"

Фильм рассказывает о деревенском мужике, который случайно находит кусок мяса. Приготовив мясо, он замечает странный вкус, затем в безумном поиске ищет другое мясо, похожее на вкус, и с этого поиска начинается череда катастроф.
Галлу получил награду за лучший фильм на международном кинофестивале «Blackboard international film festival» в Индии. Награда за лучшую операторскую работу на «World film festival cannes» также досталась Галлу.
Тегеран, 17 февраля, ИРНА – Короткометражный фильм «Галлу» иранского режиссера Касры Тир-Сахара вошел в программу "Bizarrya Short Film Festival" в Португалии.
Фильм рассказывает о деревенском мужике, который случайно находит кусок мяса. Приготовив мясо, он замечает странный вкус, затем в безумном поиске ищет другое мясо, похожее на вкус, и с этого поиска начинается череда катастроф.
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