Иранский короткометражный фильм вошел в программу "Bizarrya Short Film Festival"

Фильм рассказывает о деревенском мужике, который случайно находит кусок мяса. Приготовив мясо, он замечает странный вкус, затем в безумном поиске ищет другое мясо, похожее на вкус, и с этого поиска начинается череда катастроф.

Галлу получил награду за лучший фильм на международном кинофестивале «Blackboard international film festival» в Индии. Награда за лучшую операторскую работу на «World film festival cannes» также досталась Галлу.