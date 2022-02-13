Иранский фильм «Галлу» попал на Японский независимый кинофестивал

Короткометражный фильм «Галлу», снятый Касрой Тирсахром, рассказывает о сельском мужчине, который случайно находит кусок мяса и, приготовив его, замечает странный вкус. Затем в безумном поиске он ищет другое мясо с похожим вкусом, и этот поиск начинается с череды катастроф.
Тегеран, 13 февраля, ИРНА - Короткометражный фильм «Галлу» режиссера Касры Тирсахра примет участие в независимых фестивалях, организованных японской компанией для поддержки творческой молодежи.
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