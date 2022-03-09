9 мар. 2022 г., 16:01
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Иранский документальный фильм попал на латвийский кинофестиваль

Иранский документальный фильм попал на латвийский кинофестиваль

Тегеран, 9 марта, ИРНА - Документальный фильм «Кровь мира» режиссера Хамидрезы Магсуди попал на Рижский кинофестиваль в Латвии.

Документальный фильм «Кровь мира» режиссера Хамидрезы Магсуди попал на 9-й Рижский международный кинофестиваль в Латвии.

9-й кинофестиваль Riga Pasaules пройдет с 7 по 10 апреля 2022 года в Риге, Латвия.

Цель этого фестиваля - сосредоточить внимание на разнообразных возможностях кино. На этом фестивале каждый год проходят независимые фильмы производства со всего мира, программы рецензирования прошлых работ, лекции и кинематографические мастер-классы.

Фильм «Кровь мира» повествует о жизни хаджа Аббаса Араби, который на протяжении многих лет в провинции Керманшах и даже в других городах Ирана проводил свою жизнь таким образом, чтобы удовлетворить семьи жертв и помиловать убийц.

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