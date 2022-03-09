Иран и Узбекистан подписали совместный документ о сотрудничестве в области безопасности

В первый день официального визита Али Шамхани в Узбекистан секретари Совета национальной безопасности двух стран подписали документ о организации создания совместной комиссии по безопасности между Ираном и Узбекистаном в Ташкенте.

Документ, подписанный советником президента по национальной безопасности узбекистана Виктором Махмудовым, открывает путь для совместного сотрудничества Тегерана и Ташкента в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другой транснациональной организованной преступностью.

В рамках подписания этого документа между двумя странами инициировано широкое сотрудничество в области разведки и безопасности, ежегодно проводятся заседания Совместной комиссии по безопасности для оценки результатов сотрудничества в Тегеране и Ташкенте.

Относительно важности этого документа секретарь Высшего совета национальной безопасности написал на своей странице в Twitter: «Активация региональных возможностей для создания прочной стабильности необходима для разработки и продвижения политики регионального сотрудничества в правительстве 13-го созыва».

Шамхани подчеркнул, что подписание документа о создании совместной комиссии по безопасности между правительствами Исламской Республики Иран и правительством Республики Узбекистан является важным шагом на пути расширения всесторонних отношений между двумя странами.