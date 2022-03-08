Секретарь ВСНБ Ирана отправился в Узбекистан

Шамхани совершит официальный двухдневный визит в Ташкент по приглашению секретаря Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктора Махмудова.
Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки.
В ходе визита в Узбекистан Шамхани также проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами этой страны.
Тегеран, 8 марта. ИРНА — Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани отправился с официальным визитом в Узбекистан.
Шамхани совершит официальный двухдневный визит в Ташкент по приглашению секретаря Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктора Махмудова.
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