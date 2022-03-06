Верховный лидер акцентировал развитие ядерной энергетики

В воскресенье, Верховный лидер Исламской революции посадил два саженца во дворе своего офиса по случаю Дня посадки деревьев и Недели природных ресурсов.

Аятолла Хамени также подчеркнул, что уничтожение лесов и окружающей среды противоречит национальным интересам, а уничтожение лесов для строительства наносит ущерб нации, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Верховный лидер назвал проблему окружающей среды одной из самых основных проблем страны, подчеркнув сохранение воды и почвы как двух великих достояний нации и призвав чиновников следовать указаниям экспертов в этом отношении.

Аятолла Хаменеи также подчеркнул важность предотвращения незаконной охоты и защиты дикой природы, поручив Министерствам окружающей среды и сельского хозяйства не допускать изменения в землепользовании.

Лидер отметил, что к развитию возобновляемых источников энергии, а также ядерной энергетике, которые все больше используются в мире и странами региона следует относиться серьезно.