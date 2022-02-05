Лучшая гарантия для Ирана – это сохранение своего ядерного потенциала: бывший посол Ирана

«Хорошая сделка — отменить все санкции, особенно те, которые были введены до выхода Трампа. Это означает, что все санкции, введенные Трампом, будь то в ядерной или неядерной сфере, должны быть сняты, и ситуация должна вернуться к тому состоянию, которое было до того, как Трамп вышел из ядерной сделки», - отметил он.

«Другая точка зрения на выгодную сделку состоит в том, что все санкции должны быть сняты, а не только быть приостановленными. Верховный лидер также указал на то, что мы в принципе не приемлем санкции, и что возможность для предыдущего правительства вести переговоры была мотивирована тем, что все санкции были сняты безвозвратно», - заявил он.

«Зохреванд продолжил, подчеркнув, что «наилучшей гарантией для нас является сохранение наших возможностей: то есть мы ни в коем случае не должны терять свои потенциалы, и мы должны поддерживать их как «дамоклов меч» и держать его запечатанным в стране, и с той же ситуацией, что и раньше, мы должны толкнуть ядерную сделку вперед», - заключил он.