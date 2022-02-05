Амир Абдоллахиян: получение гарантий является одним из наших главных вопросов на переговорах в Вене

«Один из наших ключевых вопросов при снятии санкций — получение гарантий. Что касается гарантий в экономической и политической областях, мы объявили, что достигнуты некоторые договоренности», - отметил он.

«То, чего иранская переговорная команда добивается на всех уровнях, является политической, юридической и экономической гарантией, по частям которой были достигнуты договоренности, но иранская переговорная команда по-прежнему серьезно относится к получению реальных гарантий от Запада и выполнению обязательств, взятых в рамках Венского соглашения», - добавил он.