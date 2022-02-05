5 февр. 2022 г., 16:50
Journalist ID: 2388
News Code: 84639605
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Амир Абдоллахиян: получение гарантий является одним из наших главных вопросов на переговорах в Вене

Амир Абдоллахиян: получение гарантий является одним из наших главных вопросов на переговорах в Вене

Тегеран, 5 февраля, ИРНА - Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что одним из основных вопросов переговорной команды Ирана является получение гарантий.

«Один из наших ключевых вопросов при снятии санкций — получение гарантий. Что касается гарантий в экономической и политической областях, мы объявили, что достигнуты некоторые договоренности», - отметил он.

«То, чего иранская переговорная команда добивается на всех уровнях, является политической, юридической и экономической гарантией, по частям которой были достигнуты договоренности, но иранская переговорная команда по-прежнему серьезно относится к получению реальных гарантий от Запада и выполнению обязательств, взятых в рамках Венского соглашения», - добавил он.

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