Иран преследует мирное использование атома, заявил лидер

Обращаясь к группе жителей города Тебриза на провинции Восточный Азербайджан, лидер Исламской революции заявил: "Мир с каждым днем все больше зависит от ядерной энергии. Рано или поздно и у нас появится острая нужда в мирном атоме. Если мы сегодня не задумаемся об этом, завтра будет уже поздно".

Говоря о ложных утверждений врагов о создании Ираном атомной бомбы, аятолла Хаменеи подчеркнул: "Они знают, что ядерная программа Исламской Республики носит мирный характер, но делают пустые утверждения, мол: Иран близок к созданию бомбы. Мы преследуем мирное использование атома. Они знают об этом, но хотят, чтобы народ Ирана в будущем, когда будет испытывать нужду в нем, испытал трудности".

"Наши хорошие, революционные братья на арене дипломатии, конечно, усердствуют, чтобы избавиться от санкций и убедить противоположную сторону. Это хорошо, но важнее обезвредить санкции посредством внутреннего производства, экономической подвижности и использования инноваций", подчеркнул лидер, добавив: "Лозунгом революции является борьба с имперскими державами. Мы благодарим Бога за то, что Он даровал стойкость народу Ирана. Эта стойкость оказала влияние на страны региона. Сегодня в регионе развеялась импозантность империализма, и народы выступают против США".

"Мои замечания, касающиеся СВПД, в 2015-16 гг. были связаны с тем, что в СВПД должны были быть учтены некоторые моменты, чтобы не допустить последующих проблем. Некоторые из этих замечаний учтены не были и появились последующие проблемы, которые вы наблюдаете", добавил лидер.

"Для раскола между исламским строем и народом и введения в заблуждение общественности враг использует два средства, которыми располагает: экономическая вражда и вражда в инфополе. Наша молодежь, наш народ должны противостоять этому", отметил аятолла Хаменеи.

В четверг утром прошла прямая трансляция выступления верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи по случаю годовщины Тебризского восстания в 1978 году. Встреча лидера с жителями города Тебриза прошла в формате видеоконференции из-за ситуации с COVID-19 в стране.

Тебризское восстание 18 февраля 1978 года – народные демонстрации в Табризе (Иран), приуроченные к сороковому дню траура по жертвам Кумских протестов 9 января 1978 года, которые привели к захвату демонстрантами большей части правительственных учреждений и временной потере контроля над городом со стороны властей. Эти события имели важное символическое значение в процессе дальнейшей эскалации протестных настроений, вылившихся в победу Исламской революции в феврале 1979 года. Тебриз дважды сыграл в истории Ирана решающую роль в развитии революционных событий: один раз, когда в 1908 году тебризский народ поднял восстание против каджарской монархии, приведшее к свержению Мохаммад-Али-шаха в 1909 году, и в другой раз, 18 февраля 1978 года, когда тебризцы выступили против Мохаммад-Реза-шаха Пехлеви.