Иранцы отмечают 43-ую годовщину победы Исламской революции

В этом году шествие проходит на автомобилях и мотоциклах в связи с ситуацией с COVID-19.

В Тегеране и других городах страны с 10:00 утра (9:30 по мск) проходят праздничные шествия. Люди скандируют лозунги в поддержку Исламской революции, которая положила конец монархии в стране. Демонстранты также скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Отметим, что с 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся основатель исламской революции имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (11 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.