2 февр. 2022 г., 09:07
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Раиси и кабинет министров выразили приверженность идеям основоположника ИРИ

Раиси и кабинет министров выразили приверженность идеям основоположника ИРИ

Тегеран, 2 февраля, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси и члены кабинета министров в преддверии годовщины 43-й годовщины победы Исламской революции выразили приверженность идеям покойного основоположника Исламской Республики имама Хомейни в среду утром.

Раиси и члены кабинета министров по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции сегодня утром посетили мавзолей покойного имама Хомейни на юге Тегерана, чтобы отдать дань памяти основоположнику революции и мученикам.
Они также посетили могилы погибших во время восьмилетней Свящённой обороны (навязанная Ирану война Ираком) и Исламской революции.
Миллионы иранцев по всей стране празднуют 43-ю годовщину победы Исламской революции 1979 года в течение 10 дней (Дах-е Фаджр), когда был положен конец монархии режима Пехлеви при поддержке США 10 февраля в том же году.
Дахе-е фаджр — рассвет новой эры, десятидневное празднование по случаю возвращения аятоллы Хомейни в Иран в 1979 году. Ежегодные празднования длятся с 1 по 11 февраля. Первый день празднования соответствует дню прибытия аятоллы Хомейни в Иран, а последний — дню победы Исламской революции.

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