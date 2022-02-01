В Иране отмечают годовщину возвращения имама Хомейнти на родину

Через 10 дней после возвращения имама Хомейни в Иран революция окончательно увенчалась успехом. Лозунг «Независимость, свобода, Исламская Республика» на миллионных шествиях превратился в основное требование иранского народа.

Аятолла Хомейни провел 14 лет в изгнании, из которых большая часть пришлась на священный шиитский город Наджаф в Ираке, где он находился с октября 1965 года до октября 1978 года. До этого он провел одиннадцать месяцев в турецкой Бурсе, а осенью 1978 года, когда его роль в качестве лидера набиравшей обороты иранской революции была признана во всем мире, был выслан из Ирака по личному распоряжению Саддама Хусейна.

11 октября 1978 года имам Хомейни был перевезен в Нофль-ле-Шато под Парижем. Во Франции благодаря журналистам международных информагентств выступления аятоллы Хомейни быстро публиковались в мировых СМИ. Имам Хомейни призывал народ продолжать протестовать против правительства. С августа по декабрь 1978 года Иран парализовали нескончаемые забастовки и демонстрации, в результате чего шах покинул страну и на этот раз сам оказался в изгнании 16 января 1979 года, передав свои полномочия регентскому совету и премьер-министру Шапуру Бахтияру.

После выхода шаха из Ирана в январе 1979 года, имам Хомейни в своем послании заявил: «Выход шаха из Ирана является первым этапом окончания 50-летнего царства режима Пехлеви благодаря героическим протестам иранского народа. Я поздравляю с этой победой». Он также обещал вернуться в Иран в ближайщее время.

Первоначально планировалось, что аятолла Хомейни прибудет в Иран 26 января 1979 года, но премьер-министр Шапур Бахтияр объявил, что воздушное пространство будет перекрыто, и все аэропорты будут закрыты. Имам Хомейни заявил из Парижа, что вернется, как аэропорты будут готовы принять его рейс. Закрытие аэропортов привело к массовым протестам и забастовкам, в результате которых в одном только Тегеране погибли 28 человек.

29 января Международный аэропорт в Мехрабаде по приказу Бахтияра был вновь открыт, и имам Хомейни назначил новую дату возвращения – 1 февраля. В этот день аятолла Хомейни вылетел в Иран на самолете «Боинг-747» авиакомпании Air France чартерным рейсом 4721. На борту самолета также находилось около 120 журналистов международных СМИ.

Утром 1 февраля 1979 года в 9:27 имам Хомейни прибыл в Иран и был встречен миллионами иранцев. Это событие до сих пор отмечается в Иране как государственный праздник. Весь мир облетели кадры исторического момента, когда имам Хомейни в сопровождении сына Ахмада и верного соратника Мортазы Мотаххари спускается по трапу самолета. После выступления в аэропорту он отправился на кладбище Бехеште-Захра, где были похоронены многие участники демонстраций, погибшие в ходе революции. Миллионы сторонников выстроились в очередь, скандируя его имя, и сотни тысяч собрались на кладбище, чтобы послушать его речь.

Два события ускорили процесс победы Исламской революии: 5 февраля аятолла Хомейни назначил Мехди Базаргана премьер-министром Временного правительства. 8 февраля офицеры иранских ВВС заявили имаму Хомейни о своей верности революции. Революционеры захватили полицейские участки, тюрьмы и правительственные учреждения. 11 февраля высшее военное командование объявило о нейтралитете в конфликте между правительством Бахтияра и революционерами, убрав войска с улиц городов. Бахтияр подал в отставку и вылетел в Париж. В этот день революционеры одержали окончательную победу. Десять дней между прибытием аятоллы Хомейни и победой революции отмечаются в Иране как Декада Фаджр.