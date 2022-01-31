Лидер Исламской революции посетил мавзолей Имама Хомейни

Сегодня в Иране началась торжественная декада Фаджр в преддверии 43-ой годовщины со дня Исламской революции 1979 года.
Верховный лидер Исламской Революции также посетил могилы погибших во время восьмилетней Свящённой обороны (навязанная Ирану война Ираком) и Исламской революции.
Миллионы иранцев по всей стране будут праздновать 43-ю годовщину победы Исламской революции 1979 года в течение 10 дней (Дах-е Фаджр), когда был положен конец монархии режима Пехлеви при поддержке США 10 февраля в том же году.
Дахе-е фаджр — рассвет новой эры, десятидневное празднование по случаю возвращения аятоллы Хомейни в Иран в 1979 году. Ежегодные празднования длятся с 1 по 11 февраля. Первый день празднования соответствует дню прибытия аятоллы Хомейни в Иран, а последний — дню победы Исламской революции.
Тегеран, 31 января, ИРНА - Верховный Лидер аятолла Али Хаменеи в понедельник присутствовал в мавзолее покойного Имама Хомейни в Тегеране, чтобы отдать дань основоположнику Исламской революции.
Сегодня в Иране началась торжественная декада Фаджр в преддверии 43-ой годовщины со дня Исламской революции 1979 года.
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